На выезд из Беларуси в ЕС собралась огромная очередь 24.03.2024, 11:04

На границе можно провести около суток.

На границе с Польшей и Литвой скопились сотни легковых машин и десятки автобусов. По словам пересекающих границу, в очереди можно провести около суток, пишет «Зеркало».

По данным Госпогранкомитета на 10.00 24 марта на границе с Литвой в пункте пропуска «Каменный Лог» ожидали 150 легковушек, в «Бенякони» — 100. На беларусско-польской границе в единственном работающем пункте пропуска «Брест» в очереди скопилось 220 легковых машин. Кроме того, там же ожидали и 65 автобусов.

В чатах пересекающих границу пишут, что со въездом в Беларусь ситуация нормальная — как передает сервис мониторинга очередей на польской стороне, время ожидания для проезда из Польши в Беларусь на утро 24 марта для легковушек составляет около двух часов.

А вот очередь на выезд, судя по чатам, двигается медленно. «Стали в час ночи на автобусе и стоим — впереди еще автобусов 12. За это время один раз только подъехали», — написала одна из участниц обсуждения.

Люди пытаются купить место в автобусе ближе к пункту пропуска. Сама очередь, по подсчетам стоящих в ней людей, занимает около 1,3 километра.

Некоторым пассажирам автобусов не повезло провести в очереди около суток: «Рассказываю по автобусам Беларусь-Польша: встали в очередь 23.03 в 01.00, выехали от поляков 24.03 в 00.30 (минское время)».

На литовском направлении очередей автобусов на выезд из Беларуси по данным ГПК нет. По словам одного из выехавших, «у белорусов все очень быстро, у литовцев около 50 минут на один автобус».

Куда сложнее ситуация у грузовиков. По данным ГПК, в общей сложности выезда из Беларуси ожидают 3670 фур. Из них 760 стоят в «Григоровщине» (Латвия), 600 — в «Козловичах» (Польша), 1150 — в «Каменном Логе» (Литва) и 1160 — в «Беняконях» (Литва).