Отдел полиции, который находился во время теракта в «Крокусе», разбежался 24.03.2024, 15:45

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Российские силовики испугались террористов.

Близкому к российским спецслужба Telegram-каналу «ВЧК-ОГПУ» стало известно о гигантском скандале в связи с нападением на подмосковный развлекательный центр «Крокус Сити Холл», который скрывает Кремль и особенно МВД РФ.

«На съемке регистратора момента, когда у Крокуса останавливается белый Рено и из него выскакивают вооруженные террористы, рядом виден большой фургон, а рядом с ним человек. Сразу несколько наших источников сообщили, что это фургон кинологической Службы МВД РФ, которая в этот день участвовала в мероприятиях по безопасности концерта «Пикника». На съемках из зала первых минут нападения хорошо видно сотрудника этой службы с собакой (наличие табельного оружия по съемке непонятно), который, как началась стрельба, стремительно убегает», — рассказал Telegram-канал.

Более того, прямо в здании «Крокуса» находится отдел полиции Павшино. По данным «ВЧК-ОГПУ», в момент нападения он был полностью укомплектован сотрудниками.

«Там хранится оружие. Однако, никто из полицейских не пошел защищать и спасать мирных граждан, на которых напали террористы (всего четыре человека). Полицейские предпочли сбежать. Вместо того, чтобы защищать людей, оказавшихся в опасности (а это их прямая обязанность), они сбежали, спасая себя», — рассказал Telegram-канал.