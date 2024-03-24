Лукашенко знатно подставил Путина 1 Александр Коваленко

24.03.2024, 10:13

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Александр Коваленко

Версии не сходятся.

Не успел российский диктатор с пафосом и придыханием рассказать, как террористов, устроивших бойню в «Крокусе», перехватывали при попытке прорваться в Украину, как посол режима Лукашенко в РФ опроверг эту версию.

Дмитрий Крутой отметил в интервью, что: «руководитель Комитета госбезопасности находится в прямой связи со своим коллегой. И фактически основной задачей минувшей ночью было не дать террористам пойти через нашу общую границу. Такая задача выполнена».

Террористы ехали не в Украину, как заявил Путин, а в Беларусь? В целом, это логично.

Это же каким нужно быть идиотом, чтобы после совершения террористического акта пытаться выехать в Украину, граница с которой у России закрыта, и не просто закрыта. Террористу нужно было проехать посты полиции, Россгвардии, контроль спецслужб, кроме всего прочего, в Брянской, Курской и Белгородской областях сосредоточены группы войск, которые размещены в приграничной полосе. Более того, там сейчас ведутся ожесточённые бои с РДК и Легионом «Свобода России».

Вот и возникает вопрос, каким образом террористы бы выехали в Украину? Никаким.

Арест террористов утром 23 марта был произведён в районе поселка Теплый в нескольких километрах от границы с Беларусью.

Хотелось бы отметить, что на территории Беларуси до сих пор находятся до 500 боевиков ЧВК «Вагнер», в задачи которых входит обучение и тренировка белорусской армии по проведению диверсинно-развдывательной деятельности. Сами же ЧВК «Вагнер» печально известны своей диверсионно-террористической деятельностью как в странах Ближнего Востока, Африки, так и Украины.

В общем, если следы и ведут, то явно не в Украину, которую так настойчиво российские власти пытаются увязать с бойней в «Крокусе».

Александр Коваленко, Telegram