Как выглядит Козинка в Белгородской области после массированных бомбардировок армией РФ 25.03.2024, 11:20

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Оккупанты даже на территории РФ делают «Мариуполь и Бахмут».

Россия несколько дней наносила массированные авиаудары по селу Козинка Белгородской области, где шли бои между добровольческими формированиями россиян в составе ВСУ и российскими военными. В результате этих бомбардировок село было почти полностью уничтожено, пишет obozrevatel.com.

Кадры из населенного пункта РФ, которое было атаковано своей же авиацией, опубликовал в Telegram-канале советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. На сделанных с высоты фото видно, что после российской атаки не осталось ни одного уцелевшего дома.

На захват добровольцами маленькой деревни Козинка российский диктатор Владимир Путин отреагировал жестокой силой — многочисленными планирующими авиабомбами ФАБ-500 из истребителей-бомбардировщиков.

Отметим, что российская деревня Козинка расположена у самой границы с Украиной в Грайворонском районе Белгородской области РФ.

«Русское с. Козинка Гайворонского округа Белгородщины. Было уничтожено российскими авиабомбами почти дотла. Интересно, российскому летчику тоже ухо отрежут? Будут пытать током? Или здесь «другое»?

Русские везде делают Мариуполь и Бахмут. К счастью, здесь у себя», – пишет Андрющенко.