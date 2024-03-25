Белорусский хоккеист Шарангович установил личный рекорд по голевым пасам за сезон 25.03.2024, 11:43

Егор Шарангович

Белорус проводит успешный сезон в НХЛ.

«Калгари» дома уступил «Баффало» в регулярном чемпионате НХЛ – 1:4 (0:1, 1:0, 0:3).

Белорусский нападающий хозяев Егор Шарангович отметился ассистентским баллом на 11-й минуте, когда Жонатан Юбердо в большинстве сделал счет 1:1, пишет hockey.by.

Шарангович начал матч в центре третьего звена с Жонатаном Юбердо и Андреем Кузьменко, сыграл 17 минут 23 секунды (20 смен), из них 02:04 – в большинстве, 00:14 – в меньшинстве), набрал 1 (0+1) очко, исполнил 2 броска в створ ворот, 2 – мимо, еще 2 оказались заблокированными соперником, применил 1 силовой прием, допустил 1 потерю, выиграл 5 из 7 вбрасываний (71%) и завершил встречу с «-2» в графе полезности.

Всего в нынешнем сезоне Шарангович провел 70 матчей, у него 51 (28+23) очко при 6 минутах штрафа и показателе полезности «-17». Он установил личный рекорд по числу результативных пасов за один регулярный чемпионат НХЛ. Прежнее достижение держалось с сезона-2021/22, когда у него было 22 ассиста в 76 играх в составе «Нью-Джерси».