Житель Каменца приехал в командировку в Минск и устроил резню в общежитии 4 25.03.2024, 14:35

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Один человек погиб, его сын тяжело ранен.

Жителя Каменца будут судить по обвинению в убийстве и покушении на убийство, а также хулиганстве и злостном хулиганстве. Приехав в командировку в Минск, он напал с ножом на соседей по общежитию — убил одного человека и тяжело ранил его сына, сообщили в прокуратуре.

Трагедия случилась в сентябре прошлого года. 34-летний житель Каменца приехал в командировку в Минск и поселился в одном из столичных общежитий. Однажды утром мужчина выпил и с ножом в руке стал стучать в дверь комнаты, где жила незнакомая ему семья.

«Женщину, открывшую дверь, он беспричинно толкнул в стену и ударил лицом о дверную коробку. Когда на шум выбежали ее муж и взрослый сын и попытались выпроводить обвиняемого в коридор общежития, тот достал нож и нанес им множественные ножевые ранения, в том числе в жизненно важные органы», — рассказали в прокуратуре.

Муж женщины погиб на месте, его сын получил тяжелые ранения, опасные для жизни.

После этого командированный вышел из общежития на проезжую часть улицы и начал бить ногами и ножом проезжавшие мимо автомобили, у двух повредил элементы кузова. Вскоре его заметил и задержал патрульный наряд департамента охраны МВД.

Мужчине предъявили обвинения в убийстве и покушении на убийство, а также хулиганстве и злостном хулиганстве, прокуратура направила уголовное дело в суд. Обвиняемый остается под стражей.