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ВСУ крылатыми ракетами разнесли завод в Крыму

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  • 26.03.2024, 8:34
  • 15,850
ВСУ крылатыми ракетами разнесли завод в Крыму

На объекте серьезные повреждения.

24 марта ВСУ нанесли серьезные повреждения судоремонтному заводу Черноморского флота РФ в Крыму. Об этом сообщил Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ», близкий к российским силовикам.

По предоставленной информации, повреждения получил цех №1 «13-го судоремонтного завода Черноморского флота» российского Министерства обороны, расположенный в оккупированном Севастополе.

По всей видимости, удар был нанесен крылатыми ракетами, поскольку на месте удара были обнаружены осколки ракет.

Одновременно с этим, согласно российским источникам, была проведена атака беспилотниками на нефтебазу ООО «АТАН» в Симферопольском районе. В результате атаки на объекте произошел пожар, который охватил территорию нефтебазы. Информация уточняется. По данным российских источников, загорелись три емкости с дизельным топливом общим объемом примерно 6000 кубометров.

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