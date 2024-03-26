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В Германии умерла известная боксерка из Беларуси

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  • 26.03.2024, 9:00
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В Германии умерла известная боксерка из Беларуси

Ей было 43 года.

В Германии в возрасте 43 лет умерла известная боксерка, уроженка Беларуси Алеся Граф. Об этом пишет «Беларусь и мир» со ссылкой на Bild и другие немецкие СМИ.

О причинах и обстоятельствах трагической и ранней смерти бывшей чемпионки мира по версии GBU и WIBF в публикациях не говорится.

Алеся Граф, в девичестве Климович, родилась в 1980 году в Гомеле. Переехала в Германию в 1999 году, где вышла замуж, а в 2008 году получила гражданство.

Начала заниматься боксом в 2001 году — сначала как любительница, затем как профессионалка. Выступала в легчайшем и наилегчайшем весе. Получила прозвище Тигрица.

Свой последний бой в качестве профессиональной боксерки провела 19 января 2019 года против датчанки Дины Торслунд, которой проиграла.

Готовилась к поединкам в Штутгарте — у немецкого тренера Хайнца Щульца, в Гамбурге — у румынского специалиста Валентина Силаги.

Имела контракт с боксерским агентством Hamburg Universum. Тренировалась с одной из самых успешных боксерок — немкой Региной Хальмих.

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