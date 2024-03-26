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В Минске пенсионер убил жену и выпрыгнул из окна

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  • 26.03.2024, 11:10
  • 3,526
В Минске пенсионер убил жену и выпрыгнул из окна

Он несколько раз ударил жену ножом.

Утром 26 марта в Минске мужчина убил жену и покончил с собой, сообщили в Следственном комитете.

По данным следствия, в экстренные службы поступило сообщение об обнаружении тела 73-летнего мужчины с признаками падения с высоты около дома по улице Мирошниченко. В квартире погибшего сотрудники милиции нашли 71-летнюю женщину без признаков жизни с многочисленными ножевыми ранениями.

По предварительным данным, мужчина несколько раз ударил жену ножом, после чего покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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