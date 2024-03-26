В Житомирской области строят дополнительные укрепления на границе с Беларусью 3 26.03.2024, 19:54

1,552

Видео.

В Житомирской области на границе с Беларусью продолжается строительство дополнительных оборонительных сооружений.

Об этом сообщает Facebook главы Житомирской ОВА Виталия Бунечко.

Глава ОВА отметил, что развитие глубоко эшелонированной системы обороны на границе Житомирской области с Беларусью продолжается с 2022 года.

Там уже построены долговременные огневые позиции из армированного железобетона и установлены инженерные заграждения: противотанковые рвы, минные поля, зубы дракона.

«Сейчас продолжается строительство дополнительных фортификационных сооружений для защиты нашей границы. Несмотря на переменную погоду строители не прекращают копать рвы и ходы сообщения и устанавливать бетонные сооружения для защиты воинов Вооруженных сил Украины», - добавил Бунечко.