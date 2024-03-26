В Житомирской области строят дополнительные укрепления на границе с Беларусью

В Житомирской области строят дополнительные укрепления на границе с Беларусью3
- 26.03.2024, 19:54
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В Житомирской области на границе с Беларусью продолжается строительство дополнительных оборонительных сооружений.
Об этом сообщает Facebook главы Житомирской ОВА Виталия Бунечко.
Глава ОВА отметил, что развитие глубоко эшелонированной системы обороны на границе Житомирской области с Беларусью продолжается с 2022 года.
Там уже построены долговременные огневые позиции из армированного железобетона и установлены инженерные заграждения: противотанковые рвы, минные поля, зубы дракона.
«Сейчас продолжается строительство дополнительных фортификационных сооружений для защиты нашей границы. Несмотря на переменную погоду строители не прекращают копать рвы и ходы сообщения и устанавливать бетонные сооружения для защиты воинов Вооруженных сил Украины», - добавил Бунечко.