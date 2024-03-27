В центре Минска сбили девочек на самокате 27.03.2024, 3:27

Пострадавших доставили в больницу.

Сегодня на пересечении проспекта Победителей с проспектом Машерова произошла авария. Mercedes при повороте направо сбил подростков, которые ехали через переход на электросамокате.

«За рулем авто находился 70-летний мужчина, — сообщили в столичной ГАИ. — Что касается пострадавших, то ими оказались 15-летние девочки, которые вдвоем передвигались на одном электросамокате».

«Пострадавших доставили в больницу для обследования», — уточнили инспекторы.