закрыть
28 марта 2024, четверг, 8:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россияне ударили по гражданским домам в Запорожье

  • 28.03.2024, 8:19
  • 1,618
Россияне ударили по гражданским домам в Запорожье

А в Харькове «шахеды» атаковали ресторан.

В ночь на четверг, 28 февраля, россияне во время очередной ночной атаки на Украину нанесли удар по Запорожью. Об этом сообщил председатель местной ОВА Иван Федоров.

Первое сообщение о взрывах в городе появилось в Telegram-канале Федорова в 01:58.

Через полчаса он написал, что под удар дронов попали частные гражданские дома, и в результате атаки пострадали люди.

Подробностей Федоров пока не предоставил — лишь сказал, что информацию о пострадавших и разрушениях уточняют.

В 02:39 воздушная тревога на Запорожье была отменена.

Этой же ночью россияне ударили «шахедами» по Харькову, где подвергся разрушениям ресторан. Также сообщалось о взрывах в Днепре и Одессе.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Поток сознания
Поток сознания Telegram-канал «Ник и Майк»
Однажды белорусы сбросят своего диктатора
Однажды белорусы сбросят своего диктатора Леонид Невзлин
Все ложь, от начала до конца
Все ложь, от начала до конца Наталья Радина
Мы дождемся
Мы дождемся Ирина Халип