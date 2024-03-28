Россияне ударили по гражданским домам в Запорожье
- 28.03.2024, 8:19
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А в Харькове «шахеды» атаковали ресторан.
В ночь на четверг, 28 февраля, россияне во время очередной ночной атаки на Украину нанесли удар по Запорожью. Об этом сообщил председатель местной ОВА Иван Федоров.
Первое сообщение о взрывах в городе появилось в Telegram-канале Федорова в 01:58.
Через полчаса он написал, что под удар дронов попали частные гражданские дома, и в результате атаки пострадали люди.
Подробностей Федоров пока не предоставил — лишь сказал, что информацию о пострадавших и разрушениях уточняют.
В 02:39 воздушная тревога на Запорожье была отменена.
Этой же ночью россияне ударили «шахедами» по Харькову, где подвергся разрушениям ресторан. Также сообщалось о взрывах в Днепре и Одессе.