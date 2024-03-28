Россияне ударили по гражданским домам в Запорожье 28.03.2024, 8:19

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А в Харькове «шахеды» атаковали ресторан.

В ночь на четверг, 28 февраля, россияне во время очередной ночной атаки на Украину нанесли удар по Запорожью. Об этом сообщил председатель местной ОВА Иван Федоров.

Первое сообщение о взрывах в городе появилось в Telegram-канале Федорова в 01:58.

Через полчаса он написал, что под удар дронов попали частные гражданские дома, и в результате атаки пострадали люди.

Подробностей Федоров пока не предоставил — лишь сказал, что информацию о пострадавших и разрушениях уточняют.

В 02:39 воздушная тревога на Запорожье была отменена.

Этой же ночью россияне ударили «шахедами» по Харькову, где подвергся разрушениям ресторан. Также сообщалось о взрывах в Днепре и Одессе.