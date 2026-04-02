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Паника в Москве и Подмосковье: производство переносят на Урал и в Сибирь

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  • 2.04.2026, 14:29
  • 26,078
Паника в Москве и Подмосковье: производство переносят на Урал и в Сибирь

Из-за атак украинских дронов.

Производственные мощности ракетно-космической отрасли России планируют перенести из Москвы и Подмосковья в регионы — на Урал и в Сибирь. Как сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов на пленарном заседании Совета Федерации, все мощности Центра имени М. В. Хруничева будут переведены из Москвы в Омск, а серийное производство ракетных двигателей — с площадки химкинского НПО «Энергомаш» в Пермь. По его словам, эти решения направлены на снижение себестоимости и оптимизацию производства.

В январе в «Роскосмосе» уже анонсировали полный перенос выпуска ракет семейства «Ангара» с московской площадки в Омск — филиалом Центра Хруничева в Омске с 2007 года является производственное объединение «Полет», где и планируется сосредоточить выпуск ракет. Ракетные двигатели будут производить на пермском предприятии «Пермские моторы». Перемещение мощностей займет три года, отметил Баканов.

Решение о переносе производств было принято на фоне регулярных ударов ВСУ по российской промышленной и энергетической инфраструктуре. Так, вечером 27 марта беспилотники атаковали Смоленский авиационный завод, который, по информации украинских спецслужб, выпускает крылатые ракеты и БПЛА. Налет произошел в тот же день, когда регион посещал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, инспектировавший выполнение гособоронзаказа.

В ту же ночь, по данным губернатора Вологодской области Георгия Филимонова, восемь беспилотников атаковали «промышленную площадку» в Череповце. Согласно анализу Exilenova+, речь идет об АО «Апатит» — крупнейшем в Европе производителе фосфорсодержащих удобрений.

28 марта под ударом оказался завод «Промсинтез» в Чапаевске Самарской области — один из крупнейших производителей взрывчатки в России. OSINT-канал «КіберБорошно» сообщил, что атака совершена дальнобойной украинской ракетой FP-5 «Фламинго», и опубликовал видео попадания в производственную зону, где происходит синтез взрывчатых веществ. Кроме того, в марте удары наносились по химзаводам в Тольятти, Тверской и Пермской областях.

А в ночь на 31 марта ВСУ в четвертый раз за неделю нанесли удар по порту Усть-Луга в Ленинградской области. Вместе с портом Приморск, также неоднократно подвергавшимся атакам, эти терминалы обеспечивают 40% российского экспорта нефти.

Комментируя атаки, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признал, что российские власти не способны гарантировать полную защиту объектов критической инфраструктуры от беспилотников.

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