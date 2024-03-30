Невзоров: В России будет две мобилизации 9 30.03.2024, 9:20

10,914

И обе примерно тысяч по триста.

Попытка наступления на Харьков станет роковой для российской армии, сказал в интервью Укринформу главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. О планах Москвы мобилизовать 300 тысяч человек для взятия Харькова писала Верстка.

Планы взять Харьков разогревают мечты российских солдат, приводит слова Александра Невзорова Telegram-канал «Можем объяснить».

«По окопам бежит счастливый шепоток. Капают слюни при мысли о том, как они будут громить, сдирать трусы с харьковских девчонок, выволакивать из квартир телевизоры, чайники, стиралки и заседать в развалинах прославленных харьковских ресторанов, деля награбленные шмотки. Там русская орда, стосковавшаяся по грабежам и беспределу, сможет, наконец, повторить Бучу, Мариуполь и другие подвиги русской армии».

Но имеющимися сейчас силами взятие Харькова мало реально, считает Невзоров.

«Чтобы приступить к патологическому плану, надо разминировать как минимум 500 квадратных километров минных полей. И для этого на них лучше всего выпустить, прогнать по ним не менее 200-300 тысяч контрактников, мобиков и зэков. То есть необходим тот бодрый свежачок, который понятия не имеет об этих полях. Нужны свеженькие кадры, потому что бывалые орки, уже по году сидящие в окопах, отлично знают, где, что называется, зарыты собаки. И совершенно не желают попадать под дождик из собственных конечностей».

Для обеспечения проходов через минные поля понадобится дополнительная мобилизация, уверен публицист.

«Мобилизаций будет как минимум две штуки. И обе примерно тысяч по триста. Первая, чтобы разминировать. И вторая, чтобы зафаршировать. Зафаршировать людей при штурме Харькова. Потому что только невероятными кровавыми, смертными, немыслимыми потерями можно что-то пытаться делать».