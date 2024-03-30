Это пять! 2 Альфред Кох

30.03.2024, 9:44

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Поздно пить «Боржоми»

Кто же призывает россиян возродить традиционную многодетную семью? Патриарх Кирилл, у которого отродясь никакой семьи не было (и не будет), который живет с несколькими «троюродными сестрами» одновременно в одной квартире? Или православный до мозга костей Константин Малофеев, который ради увода из-под санкций своих затупикованных в офшорах бабок развелся с женой, с которой прожил в браке 20 лет? А как же нерушимость православного брака? Как же «и в горе и радости»? А как же «совершаются на небесах»? К чему это лицемерие? Зачем требовать от народа того, во что вы сами не верите?

И кто же у них там образцы для подражания? Разведенный с женой Путин, проживающий с неизвестных количеством любовниц, родивших ему неизвестное количество детей? (Я не забыл еще шест для стриптиза и аква-дискотеку у него в Геленджике). Или холостяк (хе-хе) Володин? Или, может быть, «многодетный» отец Медведев, которого хватило лишь на одного ребенка? Или разведенный уже со второй женой Сечин? Или женатый четвертым браком Сергей Миронов? Кто эти пастыри? Кто эти вожди православия и проповедники традиционных ценностей?

Но и этого мало! Возрождения традиционной многодетной семьи патриарх и олигарх хотят не просто так, а для того, чтобы к концу этого столетия довести численность населения России до 600 миллионов человек. Как вам это понравится? Спешу сообщить этим господам, что поздно пить «Боржоми»: традиционную многодетную семью убили большевики с помощью ваших друзей чекистов во время коллективизации и Голодомора. И вернуть все это обратно — невозможно потому, что разрушена сама ткань той народной жизни и сегодня возрождения такой семьи — это безответственная утопия.

Решить демографические проблемы России можно только одним способом: всячески поощряя миграцию. Но что мы видим в этом «Наказе»? Абсолютную ксенофобию! Призывы покончить с мигрантами и выдворить их со «Святой Руси». Сегодня всякий, кто призывает покончить с миграцией в Россию, — ее враг, поскольку он хочет, чтобы у России исчез последний шанс на возрождение… Ой, ладно, опять я увлекаюсь!

Альфред Кох, Telegram