ВСУ уничтожили командный пункт мотострелковой бригады России 1 6.03.2024, 18:31

Обезврежены и два комплекса «Муром-М».

Силы обороны украинской оперативно-стратегической группировкой войск (ОСГВ) «Таврия» в зоне своей ответственности уничтожили командный пункт одной из мотострелковых бригад вооруженных сил России и обезвредили два комплекса наблюдения «Муром-М».

Об этом сообщил командующий ОСГВ «Таврия» генерал Александр Тарнавский 6 марта. Он также рассказал об актуальной ситуации на этом направлении.

Как отметил командующий, за минувшие сутки враг нанес 33 авиаудара, 1 ракетный удар, 136 ударов дронами-камикадзе, совершил 1143 обстрела и 67 штурмовых действий.

- Украинские защитники и защитницы стойко держат оборону, проводят активные действия на определенных направлениях, последовательно уничтожают врага, – отмечает Тарнавский.

Общие потери россиян в живой силе на Таврическом направлении за сутки составляют 515 человек (убитыми и ранеными). Еще 4 российских оккупанта сдались в плен.

За сутки Силы обороны уничтожили 10 танков, 24 боевые бронемашины, 10 артсистем, 11 автомобилей и 16 единиц спецтехники. Обезвредили 237 БпЛА различных типов.

«Силы обороны Украины уничтожили еще 1 важный объект врага – командный пункт одной из мотострелковых бригад вооруженных сил России», – сообщил Тарнавский.

Он также уточнил, что среди уничтоженной российской техники: 1 многофункциональный оптико-электронный комплекс разведки «Ирония», 2 комплекса наблюдения «Муром-М», сразу 5 единиц багги.