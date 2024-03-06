Соболенко и Азаренко допустят к Олимпиаде 1 6.03.2024, 23:08

В качестве нейтральных спортсменов.

Международная теннисная федерация (ITF) на официальном сайте сообщила о принятии решения, согласно которому спортсменам из Беларуси и России, удовлетворяющим критериям нейтральности, не будут чиниться препятствия для выступления на Олимпиаде.

«МОК позволяет атлетам с паспортами Беларуси и России участвовать в мировых соревнованиях, и позиция ITF по этому вопросу совпадает с мнением большинства международных федераций. Нейтральные атлеты должны будут только соответствовать критериям отбора на Олимпийские игры», — говорится в релизе ITF.

Таким образом, белорусы могут рассчитывать на завоевание лицензий на равных основаниях с любыми конкурентами. Условия же квалификации на Олимпиаду следующие: На момент своеобразной «заморозки» мирового рейтинга необходимо находиться в топ-56 в мужском и женском одиночном разрядах.

Арина Соболенко сейчас вторая ракетка мира, а Виктория Азаренко — 30-я.

Единственный раз, когда белорусы брали медали по теннису на Олимпиаде, это был Лондон-2012. Тогда Виктория Азаренко в одиночном разряде взяла бронзу, а в миксте вместе с Максимом Мирным выиграли золото.

Игры XXXIII Олимпиады состоятся в Париже (Франция) с 26 июля по 11 августа 2024 года.