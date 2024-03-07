Женская сборная Литвы по футболу отказалась играть с белорусками 6 7.03.2024, 10:38

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Озвучена причина принципиальной позиции.

Женская сборная Литвы по футболу не собирается играть с белорусками в рамках отбора на чемпионат Европы 2025 года, сообщила «Трибуна» со ссылкой на 15min.lt.

«Я кратко поговорил с представителями УЕФА. В четверг я улетаю в Швейцарию, там будет заседание комитета УЕФА, мы договорились обсудить этот вопрос в пятницу. Наша позиция принципиальна. Мы можем получить «технари», штрафы, ноль очков, но играть [с Беларусью] мы не собираемся. Тренер согласен поступить так, как решит федерация», — заявил президент федерации футбола Литвы Эдгарас Станкявичюс.

Причина такой принципиальной позиции — поддержка режимом Беларуси России в войне в Украине.

По словам Станкявичюса, пока не понятно, что делать со сборной Литвы, если она откажется сыграть два матча: «Убрать нас можно разве что из этой квалификации. В низший дивизион не отправят, потому что мы и так в нем».

Беларусь и Литва оказались в одной группе квалификации на чемпионат Европы. Два других соперника — Кипр и Грузия. Отборочные матчи на групповом этапе запланированы с апреля по июль 2024 года. Из-за санкций беларуски должны проводить домашние игры на нейтральном поле.

Напомним, ранее мужской сборной Беларуси по футболу выпало соперничать с Литвой в Лиге наций. Литва хотела избежать тех матчей. В итоге в декабре прошлого года в УЕФА отменили игры, изменив систему ротации между дивизионами турнира.