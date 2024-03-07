Российский «Лэтуаль» топит белорусский бизнес 2 7.03.2024, 11:31

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Зачем Лукашенко идет на это?

В Минске открылся первый магазин косметики и парфюмерии бренда «Лэтуаль» из российской сети. Такие магазины продолжают открываться по всей стране, что в очередной раз подтверждает активное сливание белорусского бизнеса.

Об этом в письме в редакцию сайта Charter97.org написал читатель.

Например, с 1 октября 2023 года в Беларуси стали активно открываться магазины сети «Светофор», и уже сейчас в стране работает 15 объектов под этим брендом. За прошедшие девять месяцев 2023-го года появилось целых 40 магазинов Fix Price, а также 9 магазинов ZARINA.

Для белорусского малого и среднего бизнеса это является негативной тенденцией и уже сейчас приводит к его значительному сокращению. Ведь в последнее время поддержка государства направляется именно на поддержку российского представителя.

Вероятно происходит это из-за договоренности о погашении ранее предоставленных Россией кредитов.

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