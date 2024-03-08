У Киркорова внезапно появилась новая проблема 8.03.2024, 9:06

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Артист удивил своим странным поведением.

Украинский клипмейкер и режиссер Алан Бадоев рассказал о своем отношение к певцу-путинисту Филиппу Киркорову, который недавно вернулся с «гастролей» на незаконно оккупированном Донбассе. Бадоев знаком с ним много лет, но не может понять, как он может себя так вести сейчас.

«Это худшее, что можно себе представить. То, куда он себя завел. Он никогда не был плохим человеком. Мне Филипп был известен как человек-слово. Если он говорил, что поддержит и приедет на какую-нибудь вечеринку, то он это делал», – сказал Бадоев в интервью Дмитрию Гордону.

Затем режиссер вспомнил слова Ады Роговцевой, которая говорила о том, что стоит заранее выбрать, какую старость ты хочешь: хорошую или достойную. Как видим, Киркоров выбрал далеко не достойную старость.

«Он не выбрал для себя достойную старость, а мог бы. Я в шоке. Я не понимаю, почему он так делает. Он мог бы прекрасно зарабатывать деньги где-то там, где все иммигранты собираются», - сказал Алан.

Он также предположил, что Киркорова держит в кулаке рука Кремля:

«Детей он мог бы вовремя вывезти. Я подозреваю, что у него могут и забрать детей, если что-то будет не так. А нужно было быстро действовать и сразу».