Какие курсы валют установили обменники на длинные выходные 8.03.2024, 15:37

Актуальная информация.

Доллар на нынешней неделе преимущественно дешевел на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи. Посмотрели, какие курсы валют установили обменники на выходные, пишет zerkalo.io.

Выше всего курс продажи банками доллара — 3,25 рубля («Банк БелВЭБ»), а ниже всего — 3,213 рубля («БСБ Банк», «РРБ-Банк»).

Уточним, что в разных обменниках одного банка курсы валют могут отличаться.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «Паритетбанк», «РРБ-Банк», «Статусбанк» — 3,205 рубля.

Самый высокий курс продажи банками евро — 3,555 рубля («Белгазпромбанк»), а ниже всего — в «РРБ-Банк» (3,515 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать в «БНБ-Банк», «Статусбанк» — 3,505 рубля.

Курс покупки банками российского рубля выше всего в «РРБ Банке», «Технобанк» — 3,51 рубля за 100 российских рублей.

Самый высокий курс продажи банками российского рубля — 3,58 рубля за 100 российских рублей («Банк БелВЭБ»), а самый низкий — 3,519 рубля («Статусбанк»).