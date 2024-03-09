Когда белорусам менять зимние шины на летние? 3 9.03.2024, 11:09

ГАИ и автоэксперты посоветовали не спешить.

В Беларуси, согласно Правилам дорожного движения, автовладельцы имеют право сменить зимнюю резину на летнюю уже с 1 марта. Однако и Госавтоинспекция, и эксперты не рекомендуют делать это до наступления определенных условий, пишет telegraf.news. Когда на самом деле можно «переобуться»?

Почему в ГАИ посоветовали пока не менять резину?

«Несмотря на наступление календарной весны, Госавтоинспекция рекомендует не производить сезонную смену шин», — рассказали в ГАИ.

Там объяснили, что в начале марта по ночам «столбик термометра будет опускаться местами до -10», кроме того, синоптики спрогнозировали «осадки и гололедицу».

Ранее инспекторы сообщали, что летняя резина «коченеет при низких температурах, а потом не обеспечивает должного сцепления с дорожным покрытием». Поэтому даже при небольшом плюсе вероятны сложности при торможении и скольжение.

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Когда пора на шиномонтаж?

Производители шин (например, Goodyear Tire and Rubber Company) и автоэксперты также не советуют смотреть на календарь, а руководствоваться исключительно температурой за окном.

Как правило, время сезонной замены шин наступает, когда среднесуточная температура держится на уровне не ниже 7°C. По этой причине стоит повременить с «переобуванием» и не делать этого после первых нескольких теплых дней.

Кроме того, при принятии решения стоит учитывать свой распорядок дня – если среднесуточная температура уже превышает 7 градусов, но вы пользуетесь автомобилем преимущественно ранним утром и поздним вечером, когда температура еще около 0 градусов Цельсия, то лучше подождать с заменой.

С точки зрения безопасности лучше проехать еще неделю-две на зимней резине в теплые дни, чем рисковать ездить на летней резине по снегу. За это время с зимней шиной при температуре 10 или 15 градусов по Цельсию ничего плохого не произойдет, тогда как летняя шина при минусовой температуре или на снегу или льду может затруднить управление автомобилем.

Почему необходимо переходить на летнюю резину?