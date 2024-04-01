«Лукашенко на границе — это сигнал» 1.04.2024, 8:25

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Почему диктатор начал угрожать странам Балтии и Польше.

Эксперт Польского института международных отношений (PISM) Анна Мария Динер прокомментировала для PAP появление Лукашенко на границе с Литвой.

«С 11 марта в Беларуси проходит очередная комплексная проверка боеготовности Вооруженных сил страны. Диктатор Александр Лукашенко воспользовался возможностью поехать к литовской границе, чтобы «проинспектировать танковый батальон» и послать несколько месседжей балтийским соседям и Польше», — считает аналитик.

Одетый в военную форму, Лукашенко, держа на коленях белого шпица, не скрывал своих угроз. Среди ряда других заявлений, он спросил командующего Северо-Западного оперативного командования о возможном нападении на так называемый Сувалкский коридор и заявил, что «любая провокация на границе будет пресечена военным путем».

«Сувалкский коридор, а точнее то, что мы уже часто называем также «гродненскими воротами», является действительно важным местом, кратчайшим путем из подконтрольной России Беларуси в анклав Калининградской области. Это ключевой участок для сухопутной обороны стран Балтии в потенциальном конфликте между Россией и НАТО. Лукашенко знает, что это тема, которая вызовет реакцию общественности на Западе, внушит страх.

И я думаю, что это главная причина, по которой эта тема вообще была поднята», — сказала Динер.

При этом она подчеркнула, что «важность этого участка осознают не только Россия и Беларусь».

«То, что это чувствительный участок, вовсе не означает, что его легко атаковать еще и по географическим причинам (лесистость, рельеф). Кроме того, поблизости собраны силы союзников — и в Литве, и в Польше. Кроме того, обе стороны знают, что страны НАТО в регионе имеют очень высокий потенциал влияния на Калининградский регион. Поэтому я бы скорее рассматривала заявления Лукашенко как угрозы, влияние на общественное мнение», — отметила аналитик.

По ее оценке, в военно-политическом смысле этот «визит» Лукашенко был сигналом для стран Балтии, Польши, Запада о том, что Беларусь якобы способна защитить себя на этом направлении.

«Это также может быть сигналом для России, что Беларусь держит этот «западный фланг», — отметила она. Она добавила, что «белорусы, возможно, отрабатывают прикрытие для какой-то более крупной российской операции, что потенциально может вызвать беспокойство».