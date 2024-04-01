«У молодежи точно стальные нервы» 6 1.04.2024, 21:02

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Невозмутимый белорус не испугался заискрившегося вагона метро и стал героем соцсетей.

В Минске утром 30 марта произошло ЧП в метро: в одном из вагонов заискрился пол, появился дым, поезда на Московской линии пришлось остановить. Движение возобновили спустя 20 минут, а в МЧС объяснили инцидент зажатием тормозных колодок. Один из пассажиров того самого вагона снял момент, когда из-под пола посыпались искры, — видео уже собрало больше миллиона просмотров в TikTok. Пользователи обсуждают не только само ЧП, но и парня, который оказался его непосредственным «соседом» и проявил завидное хладнокровие, пишет «Зеркало».

Как отметил автор видео, задымление произошло на переезде между станциями метро «Октябрьская» и «Площадь Ленина». В какой-то момент в вагоне раздался громкий треск, из-под люка в полу вылетел сноп искр и повалил дым.

К счастью, пассажиров на этом месте не было. Однако за пару сидений от него находился молодой человек, который отреагировал на все с поразительным спокойствием: только повернул голову к дымящемуся люку и лишь через некоторое время неторопливо встал и отошел в сторону.

Многие пользователи в комментариях поразились выдержке минчанина и отметили, что сами вели бы себя по-другому:

«У парня нервная система [супер]. Я бы уже пол шлифовала от испуга».

«Удивляюсь спокойствию белорусов».

«Можно мне такую уверенность по жизни, как у парня сидящего».

«У молодежи точно стальные нервы».

«Пацану этот мир уже давно понятен».

Впрочем, кое-кто предположил, что минчанин был в наушниках и попросту не успел вовремя отреагировать на треск и искры.

Некоторые признались, что у них развилась новая фобия и они больше никогда не будут сидеть в метро, а другие вообще теперь не хотят там ездить.

Очевидцы инцидента отметили, что работники метро и экстренные службы сработали четко и слаженно и не допустили паники. Однако в комментариях хватило и критики — в основном ругали подвижный состав подземки: мол, он представляет собой «старье», которому «место на свалке».

Есть и те, кто убежден, что ничего страшного не произошло: «Ну бывает! Человек идет, идет и упадет. А тут техника. Да и, судя по видео, не опасно. Было бы опасно — сваливали бы, а не снимали».

Напомним, после теракта в Подмосковье в минском метро усилили меры безопасности: организовано усиление дежурных смен и резервных групп службы безопасности метрополитена, патрулирование и осмотр электропоездов, а весь дежурный персонал нацелен на выявление бесхозных предметов и подозрительных лиц.