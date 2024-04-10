Визг у Соловьева Ольга Лень, «Эспрессо»

10.04.2024, 11:58

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Макрон вытолкнул россиян из зоны комфорта.

Российские пропагандисты уже месяц бьются в падучей, обсуждая Макрона и его заявления. Буквально нет ни одного эфира, чтобы в нем не упоминали французов. И становится ясно, как им рвет шаблон эта новая политика повышения ставок от президента Франции. С американцами и их «управлением эскалацией» Кремлю очень удобно и уютно. А Макрон россиян вытолкнул из зоны комфорта.

И уже вырисовался способ реакции российской пропаганды на это демонстративное стирание «красных линий».

Два главных тезиса:

Первый, это тулить повсюду о Наполеоне и его походе в Россию более 220 лет назад.

Второй, рассказывать, как будут наносить удары по странам Европы.

Причем, этот второй уже вышел за рамки привычного визга клуба вечерних маразматиков Соловьева.

Именно угрозы забрасывать ракетами города, заводы и базы на территории ЕС Кремль выбрал сейчас в качестве основного способа давления на европейцев, чтобы остановить помощь Украине.

Чтобы все оно выглядело более солидно, даже Путин пролепетал об ударах по аэродромам с F-16 на территории стран НАТО. Но лепетал он это, трусливо прячась за спинами каких-то военных. В таком стиле, будто этот разговор подслушали, и в случае претензий можно отказаться, мол, это неофициально. Вот только «подслушал» это штатная путинская подставка под микрофон – некто Зарубин с государственного телеканала «Россия-1». Так что это был не экспромт.

О размахе и стиле этой кампании устрашения ярко свидетельствует интервью вицеспикера Госдумы РФ Петра Толстого одному из ведущих французских новостных телеканалов. Там в деталях понятно, как с помощью русской культуры этот потомок Льва Толстого проталкивает во Франции великодержавный русский шовинизм. Сначала «Война и мир», а дальше: Украины не будет, Украина – моя собственность и хочу, чтобы там не говорили по-украински, и все такое. Как и какими персонажами Кремль выстраивает коммуникацию и медийное влияние в странах Запада. И там же мастер-класс, как брать интервью у подонков и как такое подавать публике. И, наконец, что думают французские журналисты о российской пропаганде.

Ольга Лень, «Эспрессо»