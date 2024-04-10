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На продажу выставили уникальный суперкар из США

  • 10.04.2024, 12:22
  • 1,080
На продажу выставили уникальный суперкар из США

С двигателем от Lamborghini Diablo.

В США на аукцион Bring a Trailer выставили суперкар Vector M12 1996 года. За него могут отдать немалую сумму, ведь это чрезвычайно редкая и очень необычная модель. О ней рассказали на сайте аукциона, пишет «Фокус».

Vector — первый американский производитель суперкаров. С конца 80-х компания выпускала экзотические автомобили очень малыми сериями. Ранние модели Vector оснащались двигателями Chevrolet V8 с турбонаддувом.

С таким двигателем начинал в 1992 году жизнь и Vector M12. Изначально он назывался Avtech WX3 и был оснащен 1000-сильным V8. Однако из-за банкротства Vector в таком виде авто не запустили в производство.

Бренд Vector выкупила компания MegaTech, которая тогда владела Lamborghini. Новые владельцы решили начать производить измененную версию Vector Avtech WX3 с двигателем от культового Lamborghini Diablo.

Под названием Vector M12 обновленную модель презентовали в 1995 году. 5,7-литровый V12 на 490 л. с. позволял разгоняться до 100 км/ч за 4,8 с и развивать 306 км/ч. У Lamborghini Diablo также позаимствовали 5-ступенчатую механическую КПП, тормоза и рулевой механизм.

Всего выпустили всего 14 серийных купе Vector M12 и конкретно это авто — четвертое в серии. В свое время именно его тестировал Джереми Кларксон в передаче Top Gear.

Суперкар Vector M12 в неплохом состоянии, а его пробег составляет всего 7000 км. Салон авто отделан кожей, а комплектация включает кондиционер, аудиосистему и электростеклоподъемники.

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