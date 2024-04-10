Грызуны, казахи, силы природы: в России ищут «стрелочника» 3 10.04.2024, 14:16

1,968

Кто виноват в прорыве дамбы в Оренбургской области?

Пока СК России продолжает вести два дела по статьям о халатности и нарушении правил безопасности, властные спикеры уже нашли «стрелочников», пишет «Можем объяснить».

Казахстан

Вчера вечером полпред президента в УрФО Владимир Якушев в эфире телеканала РБК сказал: «Когда у нас достаточно большое количество снега и в водохранилище скапливается достаточно большой запас воды, то нам есть в этом плане, что отработать с нашими коллегами [из Казахстана], чтобы сброс был более согласован, более ровным».

Затопившая Орск река Урал течет из России в Казахстан.

Грызуны

Директор компании «Спецстрой», которая возводила дамбу, в эфире Первого канала сказал, что грызуны «могли ее проточить, и этой двух-, трехсантиметровой дырочки хватило бы, чтобы вода пошла через дамбу».

Природа

Депутат Орского горсовета Сергей Ястребцев сказал «Парламентской газете», что «за последние двести лет ничего подобного не было. Это природный катаклизм, катастрофа, которую невозможно ни спрогнозировать, ни предотвратить».

Ростехнадзор еще в 2020 году выдал предписание с 38 замечаниями по состоянию дамбы, а в сентябре 2022-го направил в администрацию Орска два предостережения.

«Виноваты все», но особенно строители дамбы.

Губернатор Денис Паслер на встрече с пострадавшими на вопрос «кто виноват?» ответил: «виноваты все и я как руководитель». Но тут же добавил: «имущество досталось, которое так строилось в свое время».

Жители затопленных районов в грызунов не верят и винят чиновников.

Они пишут в комментариях в местных пабликах и соцсетях губернатора:

«Зачем вы врете, что людей оповестили за неделю об эвакуации?»

«Зачем вы, сволочи скидываете всю вину на народ?»

«И где неделю назад предупреждали об угрозе?! Все вранье».