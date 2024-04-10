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Появились фото Volkswagen Tiguan 2024

  • 10.04.2024, 22:26
  • 1,068
Появились фото Volkswagen Tiguan 2024

Семейный кроссовер презентуют 26 апреля.

Линейку Volkswagen Tiguan 2024 пополнила новая удлиненная модель L Pro. Семейный кроссовер презентуют 26 апреля на автошоу в Пекине. На сайте Volkswagen обнародовали его фото.

Кроссовер визуально мало отличается от стандартной версии. У него плавные формы кузова, раздутые крылья и широкая радиаторная решетка. Он почти на 20 см длиннее.

Размеры Volkswagen Tiguan L Pro:

длина – 4735 мм;

ширина – 1859 мм;

высота – 1682 мм;

колесная база – 2791 мм;

масса – 1790 кг.

Семиместный вариант очевидно дебютирует позже. Объем багажника Volkswagen Tiguan L Pro составляет 471-1696 л.

Особенностью Volkswagen Tiguan L Pro есть три дисплея на передней панели. Один из них установлен для пассажира.

Volkswagen Tiguan L Pro дебютирует с 2,0-литровыми бензиновыми турбомоторами на 186 и 220 л. Позже линейку могут пополнить другие версии и, в частности, плагин-гибриды.

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