В Беларуси изменили процедуру прохождения техосмотра 11.04.2024, 9:30

В чем суть новшества?

Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси внесло в процедуру техосмотра нововведение. Теперь водителям нужно будет заполнить «заявление на выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении». Форму этого документа разместили в постановлении № 14 Минтранса.

Так, в заявлении попросят указать фамилию, имя, отчество «заинтересованного лица», то есть человека, который привез авто на техосмотр, и его (лица) идентификационный номер.

Дальше — блок, касающийся самой машины. Здесь нужно будет указать серию и номер свидетельства о регистрации транспортного средства (технического паспорта) и «дополнительные сведения» по принципу «да» или «нет»:

легковой автомобиль, используемый для коммерческих перевозок пассажиров,

автобус или другое транспортное средство, предназначенное и оборудованное для перевозок пассажиров, имеющее кроме места водителя более восьми мест для сидения,

автомобиль, используемый для обучения управлению другим транспортным средством.