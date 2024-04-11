Россиянин сдался ВСУ в странном виде 1 11.04.2024, 10:53

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Оккупант выглядел как персонаж из мифов кремлевской пропаганды.

Украинским военным сдался российский захватчик в одних трусах.

Соответствующее видео опубликовал у себя в соцсетях журналист Юрий Бутусов.

Дело в том, что для того, чтобы доказать, что он ничем не вооружен и никакой угрозы не представляет, оккупант сбросил все свое снаряжение и разделся до нижнего белья, после чего пополз в таком виде к позициям Сил обороны.

The 🇷🇺Russian soldier made the right decision and surrendered with help of Mavic-3 drone.



I want to note the humane treatment he received.



Don’t joke about “boy in panties”🤭 pic.twitter.com/vvZZbNFLHq — Cloooud |🇺🇦 (@GloOouD) April 10, 2024

В свою очередь бойцы ВСУ, вопреки дурацкому мифу кремлевской пропаганды, пленного «мальчика в трусиках» не распяли, а наоборот, напоили водой, чтобы тот не потерял сознания от страха и физического изнеможения.

Где именно были сняты обнародованные кадры, не уточняется.

«Психи ложатся с автоматом и стреляются в посадках, а этот оказался умен — кто ж по голому стрелять будет? Учитесь, россияне, если хотите выжить в Украине, раздевайтесь сразу после начала атаки, вас не тронут», — отметил Бутусов.