В Кургане под воду может уйти единственный в России завод по производству БМП

В Кургане под воду может уйти единственный в России завод по производству БМП6
- 11.04.2024, 15:09
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Как это отразится на боевых возможностях оккупантов?
На территории Российской Федерации продолжается масштабное наводнение, которое было вызвано аварийным сбросом с водохранилищ. В частности это происходит в пограничных с Казахстаном регионах и в большой опасности из-за разлива реки Тобол оказался город Курган.
В материале Defense Express рассказали, как это отразится на боевых возможностях оккупантов.
Несмотря на то, что вода еще не подошла к городу, из некоторых его районов уже объявили эвакуацию. Речь идет про те, которые с большой вероятностью уйдут под воду. Об этом свидетельствуют карты, опубликованные местной администрацией.
Там можно увидеть отмеченные места, которые в опасности. Они отмечены желтым и красным цветом, ведь там ожидается уровень воды в 7,7 метра и 9 метров.
А вот линиями на карте показаны прогнозы в зависимости от уровня воды начиная от 11 метров до 14 метров.
Наводнение в России: угроза для предприятий
В городе Курган находится единственный в России производитель новых боевых машин пехоты и десанта «Курганмашзавод». Именно там производятся все БМП-3 и БМД-4, БТР-МД «Ракушка», «Спрут» и другая бронетехника. Также россияне на территории этого предприятия модернизируют БМП-2, на которые устанавливаются боевые модули «Бережок».
На опубликованной местными властями карте с прогнозом можно увидеть, что завод находится в пределах значения затопления 11-12 метров.
К слову, в России публично не говорят о том, какой точно уровень воды может быть в Кургане, а лишь дают расплывчатые оценки.
Предотвратить катастрофические последствия можно будет лишь в том случае, если так сложатся природные обстоятельства, а пик подъема воды ожидается только 14 апреля.
«Таким образом существуют довольно аргументированные надежды, что именно природа нанесет по российскому производителю оружия удар мощнее, чем все санкции вместе взятые. Потому что в случае затопления «Курганмашзавода» он приостановит свою работу», — говорится в сообщении.