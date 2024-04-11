В Кургане под воду может уйти единственный в России завод по производству БМП 6 11.04.2024, 15:09

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Как это отразится на боевых возможностях оккупантов?

На территории Российской Федерации продолжается масштабное наводнение, которое было вызвано аварийным сбросом с водохранилищ. В частности это происходит в пограничных с Казахстаном регионах и в большой опасности из-за разлива реки Тобол оказался город Курган.

В материале Defense Express рассказали, как это отразится на боевых возможностях оккупантов.

Несмотря на то, что вода еще не подошла к городу, из некоторых его районов уже объявили эвакуацию. Речь идет про те, которые с большой вероятностью уйдут под воду. Об этом свидетельствуют карты, опубликованные местной администрацией.

Там можно увидеть отмеченные места, которые в опасности. Они отмечены желтым и красным цветом, ведь там ожидается уровень воды в 7,7 метра и 9 метров.

А вот линиями на карте показаны прогнозы в зависимости от уровня воды начиная от 11 метров до 14 метров.

Наводнение в России: угроза для предприятий

В городе Курган находится единственный в России производитель новых боевых машин пехоты и десанта «Курганмашзавод». Именно там производятся все БМП-3 и БМД-4, БТР-МД «Ракушка», «Спрут» и другая бронетехника. Также россияне на территории этого предприятия модернизируют БМП-2, на которые устанавливаются боевые модули «Бережок».

На опубликованной местными властями карте с прогнозом можно увидеть, что завод находится в пределах значения затопления 11-12 метров.

К слову, в России публично не говорят о том, какой точно уровень воды может быть в Кургане, а лишь дают расплывчатые оценки.

Предотвратить катастрофические последствия можно будет лишь в том случае, если так сложатся природные обстоятельства, а пик подъема воды ожидается только 14 апреля.

«Таким образом существуют довольно аргументированные надежды, что именно природа нанесет по российскому производителю оружия удар мощнее, чем все санкции вместе взятые. Потому что в случае затопления «Курганмашзавода» он приостановит свою работу», — говорится в сообщении.