Учительницу из Минска будут судить за поддержку Украины 12.04.2024, 4:31

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Она преподавала белорусской язык в гимназии.

Учительницу беларусского языка из Минска, 23-летнюю Дарью Хмельницкую, будут судить по «народной» 342-ой статье и по ч. 2 ст. 361−3 — за «участие в вооруженном формировании на территории иностранного государства», сообщает «Наша Ніва».

Обычно по первой статье судят белорусов, которые участвовали в протестах 2020 года, а по второй — тех, кто каким-либо образам поддерживал Украину и ВСУ.

Отмечается, что Дарья Хмельницкая жила в Лошице, училась в белорусской гимназии № 23. Высшее образование она получила на филфаке БГУ, изучала там китайский язык. Ее диплом назвали одним их лучших на факультете в 2022 году. Затем она вернулась работать в свою гимназию, а также поступила в магистратуру.

Кроме того, Дарья переводила различные эссе на родной язык и участвовала в конкурсах. В прошлом году она стала второй на «Зерцале слов» благодаря своему художественному переводу китайской прозы на белорусский язык.

Также у нее есть блог «Кніжны цмок», где она рассказывает о своей жизни.

Когда задержали девушку, неясно, но последняя публикация в ее блоге была сделана в мае прошлого года. Сейчас в расписании судов появилось ее дело, рассмотрение назначено на 22 апреля.