Синоптики пообещали белорусам «более солидный фронт» на выходных 12.04.2024, 12:26

1,660

Настало время доставать зонты.

Больше недели белорусы радовались летнему теплу и яркому солнышку, однако настало время доставать зонты. На ближайших выходных, пожалуй, лучше повременить с шашлыками и дождаться более устойчивой температуры. Синоптики пообещали белорусам «прохладную воздушную массу», дожди, ливни и даже грозы.

По информации Telegram-канала Nadvorie, сейчас нашу погоду определяет «восточная периферия антициклона «В»». В субботу осадки пройдут лишь местами, а вот в воскресенье «фронт более солидный». Это значит, что на выходных белорусов ждут дожди, а по востоку страны даже ливни.

По данным Белгидромета, в субботу, 13 апреля, погода в стране будет зависеть от атмосферного фронта, который идёт к нам с Балтийского моря. Солнце мы скорее всего не увидим. На большей части территории синоптики прогнозируют кратковременные дожди, а днём в некоторых регионах Республики ожидаются грозы. Температура воздуха в тёмное время суток составит +6..+12°С, а днём столбик термометра поднимется до +20°С по югу Беларуси.

В воскресенье ночью, 14 апреля, страна будет находиться в области повышенного атмосферного давления. Его сформирует «прохладная воздушная масса». Утром и днём белорусов ждут «атмосферные фронты циклона», который смещается с юга Скандинавии на Финский залив. По Республике также, как и в субботу, будет облачно с прояснениями.

Ночью в северных регионах Беларуси ожидается небольшой дождь, а вот днём кратковременные осадки пройдут уже почти над всей территорией страны. Также в Белгидромете предупредили, что нам с вами нужно готовиться к грозам. Температура воздуха ночью будет колебаться от +5 до +11°С, а днём воздух прогреется от +13°С по северу до +23°С по югу страны.