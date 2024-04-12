«На устном экзамене было поприятнее: женщины были очень приветливые и понимающие» 12.04.2024, 16:44

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Белорусы рассказали, как сдавали в Польше госэкзамен по языку.

20 и 21 апреля в Польше пройдет государственный экзамен по языку для иностранцев на уровни В1 и С1. А 22 апреля в разных учреждениях Польши откроется регистрация на экзамен, который состоится 22-23 июня. MOST поговорил с белорусами, которые уже сдавали этот экзамен, о том, как они к нему готовились, как все прошло и что следует помнить тем, кому экзамен только предстоит.

«Нам объяснили требования к оформлению»

Ян сдавал экзамен по польскому языку летом 2023 года в Белостоке.

На экзамен мужчина записывался самостоятельно через сайт Белостокской политехники. Мужчина сразу обращает внимание, что заполнить форму лучше еще до начала регистрации.

— [В прошлом году] регистрация открывалась 25 апреля в 10 утра. Заполнить форму можно было за пять минут до начала, а в 10 часов только нажать на кнопку «Отправить». Примерно через два часа я получил подтверждение о регистрации на [электронную] почту. В нем была указана сумма в злотых, которую нужно заплатить, и реквизиты. Оплачивал обычным переводом через банковское приложение. Никаких дополнительных звонков или имейлов не было. Информацию о том, что я финально зарегистрирован на экзамен и что оплата принята, получил примерно через две-три недели на имейл.

Собеседник отмечает, что фактически не готовился к экзамену. Единственное, что он сделал, — вечером перед экзаменом выполнил задания прошлых лет, которые взял с сайта certyfikatpolski.pl. Но Ян давно живет в Польше, учился здесь в университете и считает, что реальный уровень владения польским языком у него примерно В2-С1.

— Еще я прошел подготовительный курс, который организовывали преподаватели Политехники. Для тех, кто записался на экзамен, занятия были бесплатными и проходили в формате двух уроков — либо офлайн, либо в Zoom. Полтора часа каждое. На живые уроки не ездил, послушал онлайн и всем рекомендую это сделать, если такая возможность есть. Там преподаватель объяснял каждое задание, говорил о том, сколько раз будет воспроизводится аудио, и о том, как правильно писать тексты. Например, для меня было открытием, что сочинения в письменной части обязательно следует делать именно той длины, что написано в задании, и что за лишние слова могут снять баллы. Еще нам объяснили, что некоторые задания в письменной части имеют требования к оформлению. Например, что заголовок должен быть расположен именно по центру.

«Можно писать на чистовик и исправлять ошибки прямо там»

Ян вспоминает, что с собой на экзамен можно было взять только несколько ручек, прозрачную бутылку воды без этикетки и два документа с фотографией. По словам мужчины, экзамен сдавали около 200 человек, поэтому регистрация длилась достаточно долго — около двух часов.

— Перед экзаменом нас всех пригласили в зал, где представили комиссию и вкратце объяснили, что и как будет происходить. Потом поделили на группы примерно по 50 человек и организованно отправили в разные лекционные залы, в которых мы писали экзамен. Перед входом в эти залы у всех в обязательном порядке проверяли документы и сверяли со списками. В зале нас всех рассадили по местам так, чтобы между нами было большое расстояние. После этого нам провели ещё один маленький инструктаж касательно времени решения заданий, протестировали звук аудиозаписи, чтобы всем было хорошо слышно, раздали бланки заданий и мы приступили к первой части экзамена — аудированию. На эту часть дается 45 минут. Задания очень легкие, в формате теста: послушали — выбрали правильный ответ.

Далее было еще два этапа, на которые также отводилось по 45 минут, — чтение и задания на грамматику. После каждого этапа был предусмотрен перерыв в 10 минут. Ян обращает внимание, что каждый раз, когда они возвращались в аудиторию после перерыва, у всех проверяли документы.

— Письменная часть длилась 75 минут. Там нужно было написать два текста: первый — короткий на 15-30 слов, а второй — на 150-200 слов. Нам раздали бланки заданий и примерно шесть листов формата А4 — для черновика и чистовика. Оцениваются оба текста одинаково, поэтому эту часть экзамена легко сдать, если написать первый текст просто идеально. Его советую сначала писать на черновике, чтобы правильно посчитать количество слов, а потом аккуратно переписать на чистовик. Второй текст можно сразу писать на чистовик и нещадно исправлять ошибки прямо там — это не сильно влияет на оценку, зато упрощает комиссии проверку. Очень часто люди пишут сначала черновик, а потом не успевают переписать начисто и нервничают из-за этого. На самом деле это не очень критично: задание сдается вместе с черновиками, которые тоже проверяют, и выставляют оценки на основании всего написанного. У меня так и было: половину текста я просто не успел переписать и поставил галочку — «Дальше — на черновике».

«Если вы в состоянии читать книги на польском — переживать не о чем»

Последняя часть этого экзамена — разговорная часть. По словам мужчины, сдавать ее можно в тот же день, что и основной экзамен, но в большинстве случаев приоритет отдают приезжим из других городов.

— Я сдавал на следующий день. Экзамен тоже простой: сначала нужно описать, что видишь на фотографии, давая как можно больше деталей, потом — имитация случайного диалога с экзаменатором. В моем случае была запись к врачу и короткий рассказ о себе. Весь экзамен — это около 20 минут разговора и примерно 30-40 минут ожидания в очереди.

Результаты экзамена Ян получил на электронную почту примерно через три месяца — в середине сентября. Мужчина вспоминает, что результаты в процентах сначала указаны не были, было лишь написано, что экзамен успешно сдан. А спустя три недели после этого Яна пригласили забрать сертификат в том же месте, где он сдавал экзамен, — в Белостокской политехнике.

— Советую не бояться и не переживать. Весь экзамен построен не на том, чтобы кого-то завалить, а именно на том, чтобы проверить уровень владения языком. Именно поэтому проверяются черновики и проводятся подготовительные курсы. Если вы работаете с поляками и можете спокойно обсуждать какие-то рабочие или сторонние вопросы — вашего языка уже достаточно для сдачи экзамена. А если вы в состоянии читать книги на польском и смотреть телевизор или фильмы, то переживать вообще не о чем.

«Экзаменаторы никому не доверяли и создавали дополнительное напряжение»

Наталья с супругом тоже сдавали экзамен по польскому языку в Белостокской политехнике. По словам девушки, специально они не готовились, но посмотрели задания прошлых лет на сайте университета. Девушка живет в Польше уже пять лет и работает в польском коллективе.

— Взять с собой на экзамен можно было ручку и паспорт — больше ничего. Атмосфера была очень интересная: экзаменаторы никому не доверяли и все семейные пары рассадили максимально далеко друг от друга. При каждом возврате в зал после перерыва проверяли паспорта, сверяя фото и фамилию. А еще ходили между рядами, создавая дополнительное напряжение. Но за исправления никто по пальцам не бил.

— На устном экзамене было поприятнее: женщины были очень приветливые и понимающие. Нужно было выполнить три задания: первое — описать самого дорогого человека, второе — описать в подробностях, что [изображено] на картинке, и третье — купить билеты в кино (продавца играла одна из экзаменаторов). Давалось время на подготовку, но я пошла отвечать сразу. Сначала сильно разволновались, но благодаря поддержке экзаменаторов все прошло хорошо. В целом было интересно. Снова почувствовала себя студенткой. Задания были легкие — я сдала на 96%.

Наталья говорит, что переживать за сдачу экзамена не стоит, так как большинство вопросов интуитивные. Девушка настоятельно рекомендует ознакомиться с заданиями прошлых лет, чтобы иметь представление о структуре экзамена. Это помогло ей сохранить спокойствие.