ГАИ Минска назвала новый адрес для сдачи теоретического экзамена на права 12.04.2024, 18:12

В здании по адресу Семашко, 17 ремонтные работы.

В Госавтоинспекции предупредили минчан про новый адрес для сдачи теоретического экзамена на права. Подробности озвучили в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В сообщении сказано, что по причине проведения ремонтных работ в здании МЭО ГАИ ГУВД Мингорисполкома, которое расположено по адресу улица Семашко, 17, с 16 апреля 2024 года оформление заявления на выдачу водительского удостоверения, сдача теоретического экзамена (как отдельно, так и группами), фотографирование, пробное тестирование по Правилам дорожного движения будет проводиться по адресу проспект Дзержинского, 3, кабинет 211. Речь идет про здание УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Вход осуществляется с торца здания.

В ведомстве обратили внимание на то, что запись на практический экзамен, а также оформление договоров на предоставление машины, выдача уже готовых водительских удостоверений после сдачи квалификационного экзамена будут проводиться по следующему адресу: Семашко, 17, корпус №2.