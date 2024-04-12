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В минской многоэтажке обрушился бетонный козырек подъезда

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  • 12.04.2024, 19:01
  • 2,746
В минской многоэтажке обрушился бетонный козырек подъезда

Фотофакт.

В минской многоэтажке обрушился бетонный козырек подъезда. К счастью, никто из людей не пострадал.

Как сообщает БелТА, происшествие случилось 11 апреля на Ангарской, 80 в четвертом подъезде. Коммунальные службы проводят проверку, создана комиссия для расследования причин происшествия. Уже начались ремонтные работы.

Одновременно специалисты обследуют козырьки других семи подъездов дома. Известно, что дом недавно был на капитальном ремонте. После него люди заселились в конце лета прошлого года.

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