У острова Пасхи нашлись десятки неизвестных науке существ 12.04.2024, 19:27

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Экспедиция на хребет Салас-и-Гомес в Тихом океане выявила 160 разновидностей живых существ, обитание которых в этом регионе не предполагалось. Среди них также оказалось 50 видов, о существовании которых и вовсе не было известно. Подробнее — в материале Live Science.

Так, подводная (глубиной 800—1200 метров) горная цепь около острова Пасхи (или Рапа-Нуи) скрывала самое глубоководное животное, зависимое от фотосинтеза. Речь про так называемые морщинистые кораллы, Leptoseris. Они, впрочем, уже были известны исследователям.

Среди обитателей этой местности также нашлось существо, которое в полушутку назвали «летающим спагетти-монстром», или Bathyphysa conifera. Еще один представитель исследуемого региона — глубоководная рыба-дракон семейства Stomiidae.

«Более 100 других видов ранее описывались учеными, но никогда раньше не были замечены в этом регионе. Еще 50 экземпляров, которые еще предстоит проанализировать, считаются новыми видами», — говорится в статье. И продолжается: «Удивительные места обитания и сообщества животных, которые мы открыли во время экспедиции, представляют собой яркий пример того, как мало мы знаем об этой отдаленной области».