До +22°С ожидается в Беларуси в воскресенье 13.04.2024, 13:12

1,196

Будет облачная с прояснениями погода.

Во многих районах Беларуси утром и днем 14 апреля ожидается усиление западного ветра порывами до 15-20 м/с. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами пройдут небольшие дожди. Утром и днем на большей части территории страны прогнозируются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер ожидается юго-западный и западный умеренный, утром и днем во многих районах — сильный порывистый.

Ночью температура воздуха ожидается в пределах 5-11 градусов выше нуля. Днем прогнозируется от 13 градусов по северо-западу до 22 градусов тепла по югу.