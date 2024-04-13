Когда на самом деле надо солить гречку при варке? 13.04.2024, 16:57

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Есть нюанс, который знают не все.

Гречка - очень популярный, вкусный и полезный продукт, который нравится практически всем. Варить гречневую кашу совсем несложно. Главное - рассчитать пропорции крупы и воды и не забыть вовремя выключить плиту. Но есть один нюанс, который знают не все, хотя он имеет большое значения для того, чтобы в результате получить вкусную кашу, пишет glavred.info.

Речь идет о том, когда солить крупу при варке - в начале или уже в конце?

Когда солить гречку?

Общее правило для всех круп одно: при варке их нужно солить сразу. Дело в том, что крупы развариваются медленно, поэтому необходимо дать возможность соленой воде впитаться в них равномерно.

Если посолить воду в середине готовки или в последний момент, то вода окажется соленой, а крупа — нет.

Кстати, данное правило добавления соли применяется и тогда, когда крупа варится откидным способом (после варки ее откидывают на дуршлаг и промывают) и не откидным способом (когда вода полностью выпаривается из кастрюли).

Интересный факт: соль замедляет закипание воды, но ускоряет процесс кипения. Таким образом, вода без соли закипит быстрее, но если соль добавить в начале кипения, то кипячёную воду вы получите быстрее.

Как варить гречку: с крышкой или без?

Гречневую кашу можно варить и под крышкой и без нее.

Если каша варится без крышки, то сначала ее нужно довести до кипения, а потом готовить на среднем огне. Сколько времени варить гречку после закипания? Примерно 15-20 минут.

Если вы решили использовать крышку, то каша варится на минимальном огне в течение 20 минут, пока вся вода не впитается крупой.