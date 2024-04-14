Синоптики пообещали белорусам «веселую» неделю с грозами и заморозками 1 14.04.2024, 13:18

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Снег выпадет в середине апреля?

После недели температурных рекордов и практически летней погоды Беларусь вновь накрыл холодный фронт. Озвучивая предварительный прогноз на следующую неделю, синоптик Дмитрий Рябов отметил, что в ближайшее время погода «существенно сбавит летний темп» и добавит белорусам «дискомфорта». Узнали, когда ждать ночных заморозков, где прогремят грозы, а в каких регионах страны в середине апреля еще может выпасть снег.

В эфире гостелеканала ОНТ Рябов заявил, что в ближайшее время «ждать возврата летнего тепла не приходится», а на следующей неделе, с 15 по 21 апреля, белорусам «вновь понадобятся более теплые вещи и зонты».

Об этом еще в конце прошлой недели предупредили и авторы телеграм-канала Nadvorie. Там опубликовали метеокарты Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), согласно которым в середине следующей недели над Балканами сформируется «мощнецкий циклон, который рванет на север и пройдет через восточную половину Беларуси». По прогнозу ECMWF, он принесет на восток страны снег и метели с сильным ветром, порывы которого могут достигать 20–25 м/с.

До -2°С в середине апреля

О грядущих ночных заморозках и мокром снеге предупредил жителей страны и Белгидрометцентр. Согласно прогнозу государственных синоптиков, в понедельник, 15 апреля, больше всего беспокойства белорусам может доставить сильный порывистый ветер.

Судя по всему, осадки — небольшие кратковременные дожди — ожидаются ночью местами по Гомельщине, а днем — в отдельных районах Витебской области. Минимальные ночные температуры, по данным Белигдромета, будут оставаться в диапазоне +2..+8°С, а днем — от +7°С по северу до +15°С по югу страны.

Начиная со вторника в прогнозах Белигдромета появляются отрицательные ночные температуры: заморозки до -2°С ожидаются 16 апреля, до -1°С — 17 апреля (более длительные точные прогнозы государственный центр не дает). В эти дни синоптики не исключили возможности выпадения мокрого снега, гололеда, в также слабых туманов по утрам. Кроме того, днем во вторник Белигдромет спрогнозировал грозы для отдельных регионов страны.

В дальнейшем на будущей неделе на развитие погодной ситуации в Беларуси, по словам синоптика Рябова, повлияют влажные малоактивные атмосферные фронты. Из-за них, как отметил специалист, сохранится дождливая погода с ночными температурами в диапазоне +1°C.. +7°C, днем температура не будет подниматься выше +6°C в северо-западных районах старны и выше +13°C — в юго-восточных.

С четверга, 18 апреля, по словам Рябова, «бразды правления над погодой перейдут к атмосферным фронтам от южного циклона». К этому моменту тот, предположительно, начнет медленно смещаться вдоль восточных границ Беларуси. Впрочем, ситуацию с погодой он ничуть не улучшит — в прогнозе синоптика на вторую половину недели остались дожди и апрельский холод — до +1°C.. +6°C ночью и до +6°C.. +13°C днем.

Какая погода будет в выходные, 20-21 апреля?

К выходным, 20-21 апреля, судя по прогнозу Рябова, потепления не предвидится. Синоптики предупредил о кратковременных осадках, утренних туманах, из-за которых видимость на дорогах может падать до полукилометра, а также о порывистом ветре.

Ожидается, что в ночные часы в следующие выходные могут быть заморозки — до -1°C, а дневная температура будет очень низкой, по сравнению с предыдущей рекордно теплой неделей: на субботу, 20 апреля, Рябов спрогнозировал +1°C для северо-востока Беларуси и до +10°C — для юго-запада, а на воскресенье, 21 апреля — от +3°C по северу до +10°C по юго-западу страны.