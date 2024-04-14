В самом центре Минска появилась остановка со странным названием 14.04.2024, 18:50

Фотофакт.

На этих выходных, 13 и 14 апреля, на перекрестке проспекта Независимости и улицы Козлова ведутся дорожные работы, из-за чего некоторые автобусы изменили маршруты, сообщается на сайте ГП «Минсктранс». CityDog.io обратил внимание на название остановок — и заметил кое-что интересное.

Одним из автобусов, изменивших движение из-за ремонта, стал, например, всем известный маршрут № 100. И если открыть его расписание в виртуальном табло на том же сайте «Минсктранса», то в списке названий остановок можно найти остановочный пункт «Чирвоная» (судя по всему, остановка на улице Красная).

Откуда появилось такое название остановки рассказала «Наша Ніва». Издание напомнило, что согласно закону «О наименованиях географических объектов», который вступил в силу еще 2 марта 2011 года, наименования всем географическим объектам, в том числе и остановкам общественного транспорта, присваиваются на белорусском языке, с которого способом транслитерации передаются на русский язык.

Остановка «Чирвоная» названа от Красной улицы, которая изначально и по-белорусски была «Краснай», то есть «красивой». В советское время ее русское название никак не изменилось, а вот по-белорусски она уже стала называться «Чырвонай».