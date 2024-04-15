В оккупированном Геническе сгорел российский склад с полицейской формой 15.04.2024, 10:45

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Работают партизаны?

В оккупированном Геническе сгорел склад с российской полицейской формой, источник ASTRA.

Ночью на 12 апреля в Геническе Херсонской области пожар уничтожил склад с форменной одеждой полиции. Пострадавших и погибших нет, но сгорела полицейская форма.

Одежда хранилась в бетонном здании на улице Чкалова: cгорело 50 квадратных метров из 70. Причина пожара на данный момент устанавливается.