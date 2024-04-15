Силовики взялись за бизнесмена, который входил в топ-200 самых влиятельных в Беларуси 15.04.2024, 15:17

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Бизнесмена обвиняют по нескольким статьям Уголовного кодекса.

Следственный комитет начал процесс специального производства в отношении крупного полоцкого бизнесмена Владимира Захарова, сообщает zerkalo.io со ссылкой на пресс-службу ведомства.

СК начал спецпроизводство 12 апреля. Бизнесмена обвиняют по нескольким статьям Уголовного кодекса:

• ч. 3 ст. 243 (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере);

• ч. 2 ст. 243−1 (Уклонение от исполнения обязанностей налогового агента по перечислению налогов в особо крупном размере);

• ч. 1 ст. 243−3 (Уклонение от уплаты страховых взносов);

• ст. 369−1 (Дискредитация Республики Беларусь).

Мужчине предлагают явиться в УСК по Витебской области.

Кто такой Владимир Захаров

Владимиру Захарову принадлежала большая часть торговых площадей в Полоцке и Новополоцке. Это крупные торговые центры, гипермаркет, рынок «Стрелецкий». Раньше Захаров владел телеканалом «Квант» и газетой «Информ-плюс», ликероводочным заводом «Винреал».

Про Захарова также известно, что он профессиональный игрок в покер, победитель международных турниров.

В 2020 году Полоцкий райисполком обратился к Владимиру Захарову с просьбой снизить арендную плату в связи со «сложившейся эпидемиологической ситуацией» из-за коронавируса. Тогда предприниматель ответил властям смело и довольно резко.

«Когда из этого вы хоть что-то сделаете, тогда мы легко сможем снизить арендаторам их обязательства перед нами. В существующих условиях вашего бездействия это невозможно. Не потому, что мы этого не хотим, а потому, что вы ничего не делаете», — отмечал в своем ответе Владимир Захаров.

Бизнесмен тогда подтвердил журналистам, что действительно отправил такой ответ Полоцкому райисполкому.

— За то, что сейчас происходит [ситуация с коронавирусом], мы переживаем не меньше, чем власти. Мы не хотим на этом зарабатывать. Я так ответил, потому что уже накипело. Вместе с тем этот ответ не является антиподным. Власти должны сделать хотя бы то элементарное, что напрашивается само собой. Это я и указал в пяти пунктах в письме. Если мы [бизнес и власть] не будем сейчас делать что-то вместе, ничего не получится, — заявлял бизнесмен.