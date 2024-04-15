СМИ: Главу частной телекомпании в Гомеле дважды осудили за «экстремизм» 15.04.2024, 19:22

Его заместитель пропал без вести.

Известного гомельского бизнесмена, учредителя и директора частной рекламной телекомпании «ФилТВ» Виталия Филинского уже дважды осудили за «распространение экстремистских материалов». По информации «Флагштока», первый суд, который состоялся в конце марта, окончился для бизнесмена 15 сутками ареста, а затем его осудили повторно, назначив очередные 15 суток. Тем временем его заместитель пропал без вести.

Сообщается, что Филинский продолжает оставаться за решеткой в изоляторе временного содержания. Очевидно, поводом для преследования могли послужить какие-либо публикации или репосты в соцсетях — после ареста страницы Филинского в «Фейсбуке» и «Вконтакте» были удалены.

По тому же обвинению недавно судили другого крупного гомельского бизнесмена — Наума Каца. Оба они являются членами общественного объединения содействия развитию частного предпринимательства «Единство».

Что касается «ФилТВ», то это единственное в Гомельской области рекламное агентство полного цикла, занимающееся разработкой рекламной идеи, ее воплощением и размещением полученного рекламного продукта на ТВ-каналах.

Сейчас компания оказалась вообще без руководства — вскоре после ареста Филинского пропал без вести его заместитель Андрей Винников. Ночью 1 апреля мужчина вышел из дома в неизвестном направлении и не вернулся. Уже две недели его ищут милиция и волонтеры.