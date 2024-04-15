Байден впервые отреагировал на удар Ирана по Израилю 15.04.2024, 21:37

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Президент США встретился с премьер-министром Ирака.

Соединенные Штаты Америки привержены безопасности Израиля, а также выступают за прекращение огня на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

- Соединенные Штаты привержены безопасности Израиля. Мы привержены прекращению огня, которое вернет заложников домой и не позволит конфликту распространиться дальше, чем он уже есть, - сказал президент на встрече с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа ас-Судани.

При этом Байден добавил, что США привержены безопасности американского контингента и партнеров на Ближнем Востоке, в том числе Ирака.

- Партнерство между Ираком и Соединенными Штатами имеет решающее значение, - отметил американский лидер.

Напомним, в ночь с 13 на 14 апреля Иран запустил по Израилю более 300 дронов, баллистических и крылатых ракет. Израилю удалось сбить почти все воздушные цели. В этом ему помогли США и Британия. Значительных повреждений в результате атаки нет.