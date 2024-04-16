Журналисты рассказали, как Зеленский отреагировал на призыв США не трогать российские НПЗ 2 16.04.2024, 8:37

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Украина продолжает их атаковать.

Вице-президент США Камала Харрис во время Мюнхенской конференции по безопасности в феврале провела конфиденциальную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и призывала его воздержаться от ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, пишет 15 апреля The Washington Post.

Вице-президент, отмечает издание, выразила обеспокоенность Белого дома, что удары по российским НПЗ могут привести к росту мировых цен на энергоносители и вызвать более агрессивные действия России против Украины.

По словам собеседников издания, пожелавших сохранить анонимность, просьба Харрис вызвала «раздражение» Зеленского и его команды.

Источники The Washington Post отметили, что украинский президент «отмахнулся» от призывов Харрис, поскольку не был уверен, что ее рекомендации выражают позицию администрации президента США Джо Байдена.

Издание напоминает, что в последующие недели Вашингтон подтвердил это предупреждение в многочисленных беседах с украинской стороной. В частности, по информации The Washington Post, об этом заявляли высокопоставленные представители Пентагона и разведки США, а также советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, посетивший Киев в марте.

Однако после этой серии призывов Украина все равно нанесла удары по ряду российских объектов нефтепереработки, включая атаку 2 апреля на третий по величине российский нефтеперерабатывающий завод «Танеко» в Татарстане.