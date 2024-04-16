Россияне отказываются штурмовать плацдарм в Крынках 16.04.2024, 9:55

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В ВСУ рассказали детали.

Силы обороны Украины продолжают удерживать плацдарм на левом берегу Херсонской области в районе населенного пункта Крынки.

«Работа по укреплению, укреплению и перспективах расширения плацдарма продолжается. Несмотря на то, что враг не прекращает штурмов. За прошедшие сутки смог на 5 атак. И это более-менее устойчивый коэффициент - 4-5 штурмов в сутки - это то, что они проводят достаточно регулярно. Но успеха не имеют», - рассказала в эфире телемарафона руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк

Она также добавила, что во время штурмов враг уже давно не применяет бронированную технику, пользуется только пехотными штурмовыми группами.

«Они продолжают изыскивать варианты проведения ротации для того, чтобы подтягивать на это направление новые подразделения, не осведомленные в ситуации. Ведь повторно применять в штурмах тех, кто оттуда чудом вернулся - они не могут. У них очень низкое морально-психологическое состояние, у того контингента, который уже встретился с нашими и понял, чья земля на левобережье», - сказала Гуменюк.