В Варшаве пройдет вечер солидарности с Анджеем Почобутом
- 16.04.2024, 10:36
Сегодня — день рождения одного из лидеров польской диаспоры в Беларуси.
Сегодня журналисту, одному из лидеров польской диаспоры в Беларуси Анджею Почобуту исполняется 51 год. Свой день рождения он встречает за решеткой.
В варшавском «Восточноевропейском доме» (Dom Wschodni) пройдет вечер солидарности с Анджеем Почобутом.
О политзаключенном расскажут глава одной из редакций радио Wnet Павел Боболович, активистка Союза поляков в Беларуси Ирена Бернацкая, а также гродненский музыкант и журналист Алесь Денисов.
Мероприятие состоится по адресу pl. Konstytucji 6 (Dom Wschodni) в 18:00.