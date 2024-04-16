В Варшаве пройдет вечер солидарности с Анджеем Почобутом 16.04.2024, 10:36

Сегодня — день рождения одного из лидеров польской диаспоры в Беларуси.

Сегодня журналисту, одному из лидеров польской диаспоры в Беларуси Анджею Почобуту исполняется 51 год. Свой день рождения он встречает за решеткой.

В варшавском «Восточноевропейском доме» (Dom Wschodni) пройдет вечер солидарности с Анджеем Почобутом.

О политзаключенном расскажут глава одной из редакций радио Wnet Павел Боболович, активистка Союза поляков в Беларуси Ирена Бернацкая, а также гродненский музыкант и журналист Алесь Денисов.

Мероприятие состоится по адресу pl. Konstytucji 6 (Dom Wschodni) в 18:00.