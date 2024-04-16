Белорус хотел заработать на цветах к 8 марта, но остался должен в 5 раз больше 1 16.04.2024, 10:43

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Что пошло не так?

Мужчина в Гродно купил с рук мимозы, тюльпаны и горные розы. Их он продавал 6 и 7 марта. Сначала неудачно выбрал место — где физлицо торговать цветами не может. А после его поймали за торговлю без накладных. В результате мужчина заработал 185 рублей — а остался должен в пять раз больше, пишет Hrodna.life.

Предприниматель торговал у магазина цветами 6 марта — продавал мимозы, тюльпаны, горные розы. Заработал 185 рублей. Но при этом мужчина с лета 2019 года находится в процессе ликвидации ИП. Он рассказал, что торговал как физлицо, уплатив единый налог в сумме 77 рублей. Он действительно имел право торговать — но не в этом месте. Поэтому нарушил закон.

Его судили 28 марта в экономическом суде Гродненской области по ч. 3 ст. 13.3 КоАП «Незаконная предпринимательская деятельность». Привлекаемый — уроженец одной из восточных стран, на что указывает приставка «оглы» в его имени, которая означает, что это мужчина. У него есть вид на жительство. Мужчина — отец ребенка.

Мужчину оштрафовали на 20 базовых величин (800 рублей) с конфискацией 10% дохода — 18,5 рублей.

Видимо, того же мужчину судили и за торговлю без документов и накладных (ст. 13.12 КоАП). Уже 7 марта у того же магазина он предлагал купить 40 живых цветов — 10 мимоз, 20 тюльпанов, 10 горных роз на сумму 105 рублей. Мужчина рассказал, что купил их за наличный расчет в другом городе. Его оштрафовали еще на две базовых величины — 80 рублей.