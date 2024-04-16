«Такого не было с 17-го века»: у Соловьева проговорились о сомнительных «достижениях» Путина 16.04.2024, 11:07

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Хозяин Кремля отбросил Россию на несколько веков назад.

Пропагандисты в студии у Соловьева проговорились и признали, что Путин отбросил Россию в XVII век.

По словам российских пропагандистов, из-за войны с Украиной Белгородская, Курская и Брянская области, как и 400 лет назад, оказались в роли засечной черты, пишет dialog.ua.

«У наших приграничных регионов вдруг случился такой исторический камбэк», – с гордостью заявил один из путинских приспешников в студии у Соловьева. Также он добавил, что это временное явление, и посоветовал жителям приграничных с Украиной областей вспомнить определенный исторический опыт этих земель и вдохновиться действиями своих прапрадедов.

Это неожиданное заявление путинской пропаганды прокомментировал на своем YouTube-канале украинский блогер и журналист Денис Казанский.

«Достижения великих лидеров в других государствах – это построение сильной экономики, внедрение инноваций, завоевание мировых рынков, производство конкурентоспособной продукции, повышение благосостояния населения. Завоевание «великого лидера России» – вернул нескольким российским областям функции засечной черты, которые у них были 400 лет назад, когда приходилось отражать набеги кочевников», – отметил аналитик.

Также Казанский подчеркнул, что российские Z-патриоты аплодировали словам пропагандиста о превращении приграничных областей РФ в засечную черту, как какому-то невероятному достижению.

«Я одного не могу понять: почему у Путина на выборах было только 88%? Да за такие заслуги там все 99% должны быть», – с иронией сказал журналист.